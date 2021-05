Mordfall Dänischenhagen: Polizei findet weitere Waffenteile Stand: 26.05.2021 08:21 Uhr Die Ermittlungen im Mordfall von Dänischenhagen und Kiel konzentrieren sich unter anderem auf die Suche nach Waffen. Dabei haben Taucher offenbar ein Teil der gesuchten Waffe gefunden.

Unter der Levensauer Hochbrücke haben Taucher der Polizei im Nord-Ostsee-Kanal am Vormittag zwei Waffenteile gefunden. Die Ermittler sagten NDR Schleswig-Holstein, dass sie sich bei einem davon sehr sicher seien, dass es ein Teil der von ihnen gesuchten Waffe ist. Bei dem anderen Teil müssten erst kriminaltechnische Untersuchungen durchgeführt werden. Ein Bekannter des mutmaßlichen Täters hatte die Polizei den Hinweis gegeben unter der Hochbrücke zu suchen. Er soll dort Waffen im Wasser versenkt haben. Die Suchaktion der Polizei wird unterdessen fortgesetzt.

Waffenteile in Eckernförde und Möltenort gefunden

Aussagen von dem Mann hatten die Polizei bereits zum Eckernförder Hafenbecken und an die Kieler Förde bei Möltenort gebracht. Dort wurden bereits Waffenteile gefunden, die möglicherweise in Zusammenhang mit der Tat stehen. Näheres zu dem Bekannten wollten Staatsanwaltschaft und Polizei bislang nicht sagen. Für die Aktion heute soll auch der Nord-Ostsee-Kanal für die Schifffahrt zeitweise gesperrt werden.

Mutmaßlicher Täter weiter in U-Haft

Ansonsten gibt es viele offene Fragen in dem Mordfall. Der Tatverdächtige sitzt in U-Haft. Ihm wird vorgeworfen, am Mittwoch vergangener Woche seine von ihm getrennt lebende Frau, ihren neuen Freund und einen 52-jährigen Mann erschossen zu haben. Die Schüsse hat er bereits zugegeben.

