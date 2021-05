Mordfall Dänischenhagen: Ergebnisse der Obduktion liegen vor Stand: 28.05.2021 11:43 Uhr Die Polizei hat neue Einzelheiten zum Stand der Ermittlungen im Mordfall von Dänischenhagen und Kiel bekanntgegeben. Vor allem über die eingesetzte Waffe gibt es etwas mehr Klarheit.

Nach den beiden Tötungsdelikten in Dänischenhagen und Kiel, bei denen eine 43-Jährige, ein 52-Jähriger und ein 53-Jähriger ums Leben gekommen sind, liegt das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Die drei Opfer sind nach Angaben der Polizei jeweils durch mehrere Schussverletzungen getötet worden. Dabei soll in Dänischenhagen eine vollautomatische Waffe eingesetzt worden sein. Mit was für einer Waffe der 52-jährige Mann in Kiel erschossen wurde, steht noch nicht fest. Möglicherweise handelt es sich jedoch um die Waffe, die der 47-jährige Tatverdächtige bei der Polizei abgab, als er sich nach den Taten stellte.

Bisher zehn Waffenteile gefunden

Der mutmaßliche Täter, ein 47 Jahre alter Zahnarzt aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde), soll die Waffe bei einem Bekannten abgelegt haben. Der wiederum hat nach jetzigem Stand der Ermittlungen die Waffe zerlegt und an verschiedenen Stellen versenkt. Polizeitaucher aus Eutin fanden bisher zehn Teile - im Hafenbecken von Eckernförde, in Möltenort in der Kieler Förde und im Nord-Ostsee-Kanal in der Nähe der Levensauer Hochbrücke. Die Ermittler gehen momentan davon aus, dass sechs Teile der gesuchten Waffe zugeordnet werden können. Vier Teile müssen noch von der Kriminaltechnik untersucht werden.

Beweggründe des Bekannten unklar

Warum half der Bekannte dem mutmaßlichen Täter? Welches Interesse hatte er daran, die Waffe zu entsorgen? Diese Fragen können die Ermittler zurzeit noch nicht beantworten. Der Helfer selbst hatte nach Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft angegeben, die Waffe versenkt zu haben und genaue Ortsangaben gemacht. "Es besteht aber kein Verdacht, dass er an den eigentlichen Taten beteiligt war", sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler.

Mutmaßlicher Täter weiter in U-Haft

Nach Polizeiangaben werden weiter Zeugen befragt und Spuren ausgewertet. Der 47-jährige Tatverdächtige sitzt in U-Haft. Ihm wird vorgeworfen, am Mittwoch vergangener Woche seine von ihm getrennt lebende Frau, ihren neuen Freund und einen 52-jährigen Mann erschossen zu haben. Die Polizei vermutet Eifersucht als Motiv, doch genau geklärt ist noch nichts. Der Angeklagte hatte die Schüsse zwar zugegeben und sich selbst gestellt, schweigt aber zu den Einzelheiten.

