Mord verhindert: Schleswig-Holsteiner bekommen XY-Preis Stand: 19.11.2020 14:05 Uhr 2018 retteten Luca Höppner und seine Mutter Finja Klenz eine Frau in Neumünster vor einem Stalker-Angriff. Dafür sind die beiden nun mit dem XY-Preis ausgezeichnet worden.

"Nur dank des sofortigen und umsichtigen Eingreifens von Mutter und Sohn konnte das Schlimmste verhindert werden. Die Jury ist der Meinung, Luca Höppner und Finja Klenz haben im Sinne des XY-Preises vorbildlich gehandelt", heißt es in der Begründung der Preis-Jury. Der Preis wird an Personen verliehen, die couragiert eingreifen und Zeichen für Zivilcourage setzen. Er ist mit 10.000 Euro prämiert und wurde am Mittwoch im Rahmen der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vergeben - wegen der Corona-Pandemie waren die Preisträger per Video zugeschaltet.

AUDIO: Aktenzeichen XY: Rudi Czerne über zwei Kriminalfälle in Schleswig-Holstein (3 Min)

Bis heute Kontakt

Luca möchte Polizist werden - sein Berufswunsch wurde durch sein engagiertes Eingreifen noch einmal bestärkt - wegen eines kaputten Knies hat es mit einem Ausbildungsplatz in Schleswig-Holstein allerdings vorerst nicht geklappt. Er hofft aber auf eine Stelle in einem anderen Bundesland, berichtete er in der Live-Schalte. Zu der Frau, die Mutter und Sohn gerettet haben, haben sie bis heute Kontakt. "Wir haben uns nie aus den Augen verloren und halten bis heute guten Kontakt zu ihr", berichtete Finja Klenz.

Stalker griff Frau mit Dolch an

Rückblick: Der damals 18-jährige Luca und seine Mutter Finja Klenz waren vor zwei Jahren zum Einkaufen nach Neumünster gefahren, Luca blieb im Auto sitzen. "Ich hab Musik gehört und dann gesehen, dass da ein Mann auf eine Frau zugegangen ist und hektische Bewegung machte." Dieser Mann war der alkoholisierte ehemalige Lebensgefährte der Frau. Mit einer Art Dolch stach er auf sie ein. Luca rief die Polizei und rannte schreiend auf den Angreifer zu. Mit Erfolg, der Mann ließ von seinem Opfer ab. Luca erinnert sich: "Ich hatte immer genug Sicherheitsabstand, so dass mir nichts passieren konnte. Aber ich habe es auf jeden Fall geschafft, den Mann von der Frau wegzubekommen."

In der Zwischenzeit war Lucas Mutter Finja aus dem Supermarkt gekommen. Sie holte Verstärkung und kümmerte sich zusammen mit einer Verkäuferin um die schwer verletzte Frau. Der Angreifer konnte bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten werden. Er wurde später wegen versuchten Totschlags zu vier Jahren und zwei Wochen Haft verurteilt. Noch im Gerichtssaal wendete sich der Angeklagte an Luca. Für den jungen Helfer war das ein besonderer Moment: "Da war ich ziemlich überrascht. Nachdem ich meine Aussage gemacht habe, wollte ich aus dem Gerichtssaal gehen. Da hat sich der Angeklagte noch mal umgedreht und sich für mein couragiertes Eingreifen bedankt und dass ich verhindert habe, dass er zum Mörder wird."

