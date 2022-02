Mord auf Reiterhof in Quickborn: Staatsanwaltschaft will Revision Stand: 15.02.2022 12:52 Uhr Gestern Abend ist der Angeklagte im Prozess um den Mord auf einem Reiterhof in Quickborn freigesprochen worden. Heute hat die Staatsanwaltschaft angekündigt, in Revision zu gehen.

Wie ein Sprecher der Strafverfolgungsbehörde am Dienstag auf Nachfrage mitteilte, soll die Begründung folgen, wenn das schriftliche Urteil der Schwurgerichtskammer am Landgericht Itzehoe vorliegt. Über die Revision wird dann vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden.

Entschädigung für mehr als 500 Tage in U-Haft

Im Prozess um den Mord auf dem Reiterhof Eulenhof in Quickborn hatte das Landgericht Itzehoe außerdem entschieden, dass der Angeklagte für die gut 500 Tage in Untersuchungshaft entschädigt werden muss. In einem Verhandlungsmarathon am Landgericht Itzehoe waren zuvor die Beweisaufnahme geschlossen und die Plädoyers der Staatsanwaltschaft, der Nebenklage und der Verteidigung gehalten worden.

Die Waffe, mit der der 44-Jährige erschossen wurde, ist nie aufgetaucht. Dem 42-jährigen Mann konnte nicht nachgewiesen werden, Ende Juni 2020 den Geschäftspartner mit zwei Schüssen in den Hinterkopf heimtückisch getötet zu haben.

Richter: Indizien haben zu viel Interpretation zugelassen

An dieser Darstellung hielt die Staatsanwaltschaft bis zum Schluss fest. Sie forderte lebenslange Haft. Verteidigung und Nebenklage plädierten jedoch auf Freispruch aus Mangel an Beweisen und forderten Entschädigung für die knapp 16 Monate in Untersuchungshaft. Dieser Auffassung ist das Gericht aus Mangel an Beweisen auch gefolgt. Es fehlten dem Gericht die Tatsachengrundlage und die tragfähige Beweislast, erklärte der Vorsitzende Richter Johann Lohmann. Am Ende greife die Unschuldsvermutung. Die Indizien hätten zu viel Interpretionsspielraum gelassen.

Staatsanwaltschaft stützte sich auf technische Indizien

Die Staatsanwaltschaft hatte sich im Wesentlichen auf technische Indizien wie die Auswertung von Handydaten gestützt. Ein Grund für die Tat konnte aber nicht benannt werden: "Ein sicheres Motiv konnte in der Beweisaufnahme nicht festgehalten werden", sagte Staatsanwalt Jan Hendrik Schwitters in seinem gut 90-minütigen Plädoyer. Die Spuren sprächen aber eindeutig dafür, dass der Angeklagte geplant habe, "das Opfer zu liquidieren".

Noch am Montag, dem insgesamt 34. Prozesstag, hatte die Anklagebehörde weitere Beweis- und Beweiserhebungsanträge gestellt, die aber abgelehnt wurden. Unter anderem ging es um Routerdaten, die erst am späten Sonntagnachmittag dem Gericht zur Verfügung gestellt wurden. Der Vorsitzende Richter Lohmann bezeichnete den späten Zeitpunkt der Einreichung als "völlig unverständlich".

