Henstedt-Ulzburg: Moorbrand sorgt für Großeinsatz

In einem Wald- und Moorgebiet in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ist am Montag ein großflächiges Feuer ausgebrochen. Wie ein Feuerwehrsprecher bestätigte, breitete sich der Brand am Nachmittag auf einer Fläche von vier Hektar aus. 160 Feuerwehrleute hätten das Feuer weitgehend unter Kontrolle gebracht, einige Helfer wurden am Abend bereits wieder abgezogen.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Löscharbeiten sollten aber bis in die Nacht andauern. "Wir werden auch in den nächsten Tagen herfahren", sagte der Sprecher. Zur Ursache war zunächst nichts bekannt, die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Es gab eine Gefahrenmeldung. Anwohner wurden gebeten Fenster und Türen geschlossen zuhalten.

