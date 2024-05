Stand: 16.05.2024 12:35 Uhr Mölln: Feuerwehr bekommt Flächenbrand schnell in den Griff

In einem Waldgebiet in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat die Feuerwehr am Mittwoch einen kleineren Flächenbrand gelöscht. Das Feuer war laut Polizei am Mittag ausgebrochen und auf eine Fläche von rund 400 Quadratmetern beschränkt. Passanten hatten eine Rauchentwicklung gesehen und den Notruf gewählt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Ratzeburg sucht Zeugen.

