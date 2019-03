Stand: 03.03.2019 14:57 Uhr

Mölln: Autohaus steht in Flammen

In Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg brennt es in der Werkstatt eines Autohändlers in der Ratzeburger Straße. Das Gebäude liegt in einem kleinen Gewerbegebiet unweit der B207. Die Rauchwolken ziehen nach Angaben eines Polizeisprechers Richtung Bundesstraße. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Über die Ursache des Feuers gibt es noch keine Angaben. Zehn Wehren sind vor Ort.

In Kürze mehr auf NDR.de

Brand in Möllner Autohaus NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 03.03.2019 15:00 Uhr In Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg brennt es in der Werkstatt eines Autohändlers. Das Gebäude liegt in einem kleinen Gewerbegebiet an der Ratzeburger Straße unweit der B207.







4,29 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hintergrund So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr 20 Bilder Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.03.2019 | 15:00 Uhr