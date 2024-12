Stand: 17.12.2024 10:32 Uhr Mobilitätskonzept 2035: Elmshorner können online Feedback geben

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) gibt es ein neues Mobilitätskonzept. Darin haben die Verantwortlichen des Elmshorner Amtes für Stadtentwicklung und Umwelt zusammengefasst, wie der Verkehr in Elmshorn bis 2035 aussehen könnte. „Da geht es nicht nur darum, wie nachher Rad- und Fußwege aussehen könnten. Sondern es geht auch um das ÖPNV-Angebot. Oder darum, wie der Kfz-Verkehr organisiert werden kann“, erklärt Amtsleiter Marius Munk. Seit dieser Woche können die Elmshornerinnen und Elmshorner in einer Online-Umfrage Feedback zu den Plänen der Stadt geben. Die Hoffnung ist, meint Munk, so noch mal Anregungen zu bekommen, wo zum Beispiel dringend Fahrradparkplätze oder auch E-Ladesäulen bräuchte. Die Umfrage ist noch bis Ende Januar.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg