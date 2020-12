Mobilfunkausbau in SH: weniger Funklöcher Stand: 07.12.2020 13:30 Uhr

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) ist zufrieden mit dem weiteren Ausbau der Mobilnetze. Er sei den drei Mobilfunkanbietern sehr dankbar, für das, was im letzten Jahr geleistet wurde, sagte Buchholz heute. Die Netzabdeckung beim Telefonieren liege inzwischen bei fast 100 Prozent und bei der LTE Datenübertragung bei knapp 95 Prozent. "Im Vergleich zum Vorjahr haben die Mobilfunknetzbetreiber damit zwischen 12 und 49 Prozent ihrer weißen Flecken im LTE-Netz geschlossen. Insgesamt sind 861 Sendemasten im Lande aufgerüstet worden", sagte der Wirtschaftsminister.

Ausbau soll weiter gehen

Zusammen mit den drei Netzanbietern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland informierte er heute über die Fortschritte im Mobilfunknetz-Ausbau. Demnach verfügten inzwischen 95 Prozent der Haushalte über den LTE-Standard, das seien fünf Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. 48 Prozent der Haushalte in Schleswig-Holstein seien an das Glasfasernetz anschließbar. Im Bundesdurchschnitt seien es nur acht bis zehn Prozent. Die Netzanbieter kündigten an, den Ausbau weiter voranzutreiben.

