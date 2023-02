Mitsubishi Paper Mills: Standort Flensburg bleibt bestehen Stand: 10.02.2023 11:06 Uhr Unter dem neuen Eigentümer, wird der Standort Flensburg der Mitsubishi Paper Mills erhalten bleiben. Die Mitarbeiter freuen sich, weitermachen zu können.

Damit hat die Ungewissheit für die 200 Mitarbeiter der Flensburger Papierfabrik Mitsubishi Paper Mills ein Ende. Auch unter Quantum Capital Partners aus München wird die Produktion an dem Standort weiterlaufen, ließ die Investment-Firma nach Angaben der Mitarbeiter in Flensburg ihnen gegenüber verlauten. "Wir freuen uns!", teilte Vanessa Wippich vom Betriebsrat mit. Doch die letzten Monate seien nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen. Deswegen hätten sie die Mitteilung aus München auch mit einer gesunden Portion Skepsis aufgenommen. "Aber grundsätzlich sind wir positiv und optimistisch und freuen uns darauf, weitermachen zu können", so Wippich.

Eigentümerwechsel wegen gestiegener Kosten

Ende Januar hatte der japanische Konzern mitgeteilt, mit Quantum Capital Partners einen neuen Käufer für die Papierfabrik gefunden zu haben. Zuvor hatte Mitsubishi angekündigt, sich Ende 2022 aus Flensburg zurückziehen zu wollen und einen Verkauf anzustreben. Als Grund nannten sie die dramatische Kostensituation, verursacht vor allem durch die gestiegenen Energiepreise. Die Papierfabrik mitten in der Flensburger Innenstadt gibt es seit mehr als 300 Jahren.

