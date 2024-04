Stand: 26.04.2024 10:33 Uhr Mitarbeitende der Druckindustrie streiken in Leck

In Leck (Kreis Nordfriesland) hat die Gewerkschaft ver.di am Freitag zu einer Demonstration aufgerufen. Laut Polizei handelte es sich um eine Warnstreikaktion von Mitarbeitenden in der Druckindustrie. Die Polizei meldete etwa 160 Menschen, die mit Transparenten und Fahnen durch Leck gezogen sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.04.2024 | 09:00 Uhr