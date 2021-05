Mit neun Tagen Corona-Verspätung öffnen Freibäder in SH Stand: 17.05.2021 18:33 Uhr Wenn auch unter strengen Corona-Auflagen: In Schleswig-Holstein ist ab heute wieder mehr möglich - so auch im Sport. Das Schwimmen in Bahnen und Schwimmunterricht in Freibädern und Außenbecken ist erlaubt.

Regulär wäre der Start der Freibad-Saison in Schleswig-Holstein am 8. Mai gewesen. Aber wegen Corona musste er verschoben werden. Seit heute dürfen die Freibäder aber wieder öffnen - unter bestimmten Auflagen. Das sieht die neue Corona-Verordnung der Landesregierung vor.

Termine online buchen

In Kiel sind die Freibäder Katzheide und Eiderbad Hammer wieder nutzbar. Allerdings muss man online einen Termin buchen. Auch das Freibad in Kaltenkirchen hat wieder offen. Man habe sich beeilt, um den Start heute möglich zu machen, sagt der Geschäftsführer des Freibades in Kaltenkirchen, Stefan Hinkeldey. Normalerweise brauche man mehrere Wochen Vorbereitung, um ein Freibad startklar zu machen. Wegen der Corona-Auflagen dürfen jetzt allerdings nur 182 statt rund 1.000 Gäste gleichzeitig ins Freibad. "Das Wasser im Freibad Kaltenkirchen ist beheizt, deshalb kann man dort auch bei kühleren Temperaturen schwimmen", sagt Hinkeldey.

In einigen Freibädern dauert es noch mit der Öffnung

Einige Freibäder in Schleswig-Holstein haben heute zwar pünktlich geöffnet, andere Freibäder im Land wollen aus wirtschaftlicher Sicht aber erst mit dem Betrieb starten, wenn das Baden wieder vollständig erlaubt ist. Und andere gehen erst in ein paar Tagen oder Wochen an den Start. So will zum Beispiel auch das Warmwasserfreibad Roland-Oase in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) erst am Sonnabend (22.5.) wieder öffnen.

