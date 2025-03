Stand: 31.03.2025 12:23 Uhr Mit geklautem Rettungswagen nach Kiel: Anklage gegen Fahrer erhoben

Im November vergangenen Jahres soll ein Mann einen Rettungswagen gestohlen haben und damit in der Nacht von Hamburg nach Kiel gefahren sein. In dem Fall hat die Staatsanwaltschaft Kiel nun Anklage gegen den 29-Jährigen erhoben. Die Anklage umfasst mehr als 100 Seiten. Darin wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann eine Reihe von Delikten vor, unter anderem die Androhung von Straftaten, Diebstahl, Erpressung und verschiedene Straßenverkehrsdelikte. Während der Fahrt im vergangenen November soll der 29-Jährige über Funk mehrfach damit gedroht haben, sich in die Luft zu sprengen. In Kiel ist er dann mit dem geklauten Rettungswagen gegen einen Brückenpfeiler gekracht. Dort endete die Fahrt und es stellte sich heraus, dass er weder Sprengstoff noch Waffen dabei hatte.

Traktor statt Rettungswagen: Fahrer soll ähnliche Tat in Sachsen-Anhalt begangen haben

Der 29-Jährige ist derzeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Im anstehenden Prozesses am Landgericht Kiel soll ein Sachverständiger den Zustand des Mannes beurteilen. Laut Anklage hat der Mann im April 2024 eine ähnliche Tat in Stendal in Sachsen-Anhalt begangenen. Damals soll er einen Traktor gestohlen haben. Das Verfahren hat die Staatsanwaltschaft Kiel eigenen Angaben zufolge jetzt übernommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Kiel