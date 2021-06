Mit dem Flyboard auf der Kieler Förde Oft konnte man es während der Kieler Woche im Bootshafen bewundern - am Sonntag düsten Sportler mit dem Flyboard auf der Kieler Förde.

Vor Kitzeberg am Ostufer der Förde (Kreis Plön) waren die Sportler mit dem ungewöhnlichen Gerät unterwegs, bei 21 Grad Ostseetemperatur. Neu ist der Sport allerdings nicht: Mit einem Schlauch ist das Board mit einem Jet-Ski verbunden, welches Wasser pumpt. Der Rückstoß des Wassers sorgt für Auftrieb - man kann dann über der Wasseroberfläche schweben, fast so wie Superhelden im Film. Je mehr Gas der Jet-Ski-Fahrer gibt, desto größer ist der Druck, der durch den Wasserschlauch strömt und den Flyer nach oben katapultiert. Es ist viel Körperspannung gefragt - und kann für viel Spaß sorgen, an einem sonnigen Tag auf der Ostsee.

