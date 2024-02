Mit buntem Garn und Menschenketten gegen Rechtsextremismus Stand: 10.02.2024 17:36 Uhr In vielen Orten in Schleswig-Holstein sind am Sonnabend Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Teilweise mit besonderen Aktionen. Auch heute sind Veranstaltungen geplant.

Ein breites Bündnis aus Vereinen, Verbänden, Kirche und politischen Parteien hat am Sonnabendnachmittag in Glinde (Kreis Stormarn) zu einer Demonstration gerufen. 300 Menschen haben auf dem Marktplatz für demokratische Werte, Menschenwürde und den Rechtsstaat demonstriert. Dabei wurde auch aus bunter Wolle und Garn ein Netz gewebt. Die Fäden wurden aneinander geknotet und von Hand zu Hand weitergegeben, um die Vielfalt der Gesellschaft und der Stadt widerzuspiegeln. Die Kundgebung verlief nach Polizeiangaben friedlich.

Schon vor rund zehn Jahren hatte es in der Stadt fast täglich Demos gegen Rechtsextremismus gegeben. Damals ging es um einen Bekleidungsladen, in dem bei Rechtsextremisten beliebte Marken verkauft wurden.

Menschenkette auf Sylt

Auch in anderen Städten war am Sonnabend demonstriert worden. In Itzehoe (Kreis Steinburg) gingen nach Polizeiangaben rund 4.000 Menschen auf die Straße. In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) kamen 1.000 Demonstrierende zusammen und in Barmstedt (Kreis Pinneberg) rund 500. Zum ersten Mal in den vergangenen Wochen wurde auch auf Sylt (Kreis Nordfriesland) demonstriert. 220 Demonstrantinnen und Demonstranten haben an der Promenade von Wenningstedt-Braderup eine Menschenkette als symbolische Brandmauer gegen Rechtsextremismus gebildet.

Weitere Demonstrationen am Sonntag

In Plön ruft ein breites Bündnis aus Vereinen, Verbänden, Kirche und politischen Parteien zu einer kreisweiten Demonstration gegen Rechtsextremismus auf. Los geht es um 15 Uhr auf dem Marktplatz in Plön. Kreispräsidentin Hildegard Mersmann (CDU) und Propst Erich Faehling halten Ansprachen. Danach zieht ein Demonstrationszug durch die Fußgängerzone und über die B76.

Auch Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) möchte zeigen, dass der Kurort für Vielfalt steht und ruft zur Kundgebung auf dem Bleeck auf. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr.

Am Sonntag um 14 Uhr findet in Flensburg am Südermarkt eine Demonstration statt. Nach einer Kundgebung ist ein Demonstrationszug durch die Stadt geplant. Zur Demonstration rufen die Partei-Jugendorganisationen, Stabil Flensburg und andere Vereine und Organisationen auf.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 10.02.2024 | 19:30 Uhr