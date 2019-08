Stand: 26.08.2019 18:58 Uhr

Mit Sensoren gegen die Parkplatznot in Kiel

Ewig um den Block kurven, bis man einen Parkplatz findet - das könnte in Kiel bald der Vergangenheit angehören. Mithilfe einer neuen Sensorentechnik will die Stadt die Suche nach einem Parkplatz vereinfachen. Im Rahmen eines Pilotprojekts gibt es die ersten Sensoren schon auf knapp 20 Parkplätzen entlang der Kiellinie. Sie verstecken sich in kleinen, schwarzen Hubbeln und funken die Information, ob ein Parkplatz frei oder besetzt ist, an Rechner bei den Stadtwerken. Dort werden dann grüne oder rote Punkte angezeigt. Der Haken: Bislang sind diese Punkte nur auf wenigen Laptops der Stadtwerke zu sehen.

"Smart Parking": Parkplatzsuche per App in Kiel







Der Digitalchef im Rathaus denkt groß

Aber das soll sich bald ändern, sagt der Digitalchef im Rathaus, Jonas Dageförde. "Ich stelle mir vor, dass das auch mit den Apps funktioniert, mit denen ich im Auto navigiere, also Google Maps, TomTom oder anderen. Damit ich dann die Chance habe, als Autofahrer zu sehen: Ja, es lohnt sich dort die Parkplätze anzusteuern oder eben nicht", erklärt Dageförde. Ihm zufolge machen 30 Prozent des Stadtverkehrs - nicht nur in Kiel - Autofahrer aus, die Parkplätze suchen.

System könnte über Kiel hinausgehen

Eine App, die sich die Kieler Autofahrer auf ihre Smartphones laden können, soll spätestens Ende des Jahres fertig sein. Wie viele Parkplätze in Kiel langfristig mit dem System ausgestattet werden, steht noch nicht fest. Digitalchef Dageförde kann sich aber schon vorstellen, das System über Kiel hinaus auszubauen - zum Beispiel in den angrenzenden Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Kiel.

Neues Parksensoren-System für Kiel







