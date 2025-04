Stand: 25.04.2025 14:13 Uhr Mit Haftbefehl gesuchter Mann in Itzehoe festgenommen

In Itzehoe (Kreis Steinburg) hat die Polizei am Mittwochmittag (23.04.) einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 47-jährige wohnungslose Mann hielt sich dort in einem Geschäft auf. Eine Mitarbeiterin rief die Polizei, weil ihr der Mann bereits in der Vergangenheit durch strafbare Handlungen in ihrem Geschäft aufgefallen war.

Beim Durchsuchen des Hamburgers fand die Polizei verschiedene Geldkarten, Personalausweise und Deutschlandtickets mit unterschiedlichen Namen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte den Mann bereits per Haftbefehl gesucht. Denn er war zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt worden - wegen Betrug sowie Einbruch und Diebstahl in eine Wohnung. Er befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt Itzehoe.

