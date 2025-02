Stand: 07.02.2025 14:58 Uhr Mit Haftbefehl gesuchter Heider leistet Widerstand gegen Polizei

Am Donnerstagabend hat ein Mann am Marktplatz in Heide (Kreis Dithmarschen) Polizeibeamte bedroht. Die Polizisten trafen gegen halb zehn auf den 33-jährigen Heider, gegen den ein offener Haftbefehl vorlag, weil er eine Geldstrafe nicht gezahlt und nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschienen war, so ein Polizeisprecher. Als die Polizisten ihn über die Festnahme informieren wollten, zog der Mann ein Messer und anschließend eine Metallstange. Die Beamten konnten den 33-Jährigen zu viert überwältigen. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Heide Kreis Dithmarschen