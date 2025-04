"Mit Drift! Lüüd mit Ideen": Fest im Sattel, hoch hinaus Stand: 14.04.2025 12:51 Uhr In unserem Format "Mit Drift! Lüüd mit Ideen" begleiten wir Menschen in Schleswig-Holstein, die sich für Job oder Hobby begeistern. Dieses Mal den jungen Springreiter Tjade Carstensen aus Sollwitt.

von Frank Goldenstein

Jeder Tag auf dem Hof der Familie Carstensen in Sollwitt (Kreis Nordfriesland) dreht sich um das Thema Pferde. Drei Generationen leben hier auf dem Zuchtbetrieb. Der Jünste ist Tjade. Der 19-Jährige macht gerade seine Ausbildung zum Pferdewirt, denn er will den Hof irgendwann übernehmen.

Tjade ist in den Stallungen groß geworden und von klein auf am Wochenende mit der Familie auf Turniere gefahren. Schon früh zeichnete sich ab, dass auch er seinen Weg in den Pferdesport findet. Sein persönliches Saisonhighlight sind die VR Classics in Neumünster. In den dortigen Holstenhallen hat er als Achtjähriger ein Pony-Springen gewonnen. Mittlerweile sind viele weitere Erfolge hinzugekommen, unter anderem das Goldene Reitabzeichen im Springen.

Die eigene Zucht als Basis für Erfolg im Springsport

Um im Springsport erfolgreich zu sein, braucht es nicht nur gute Reiter, sondern auch starke Pferde. Die Voraussetzung dafür schafft die Familie auf dem eigenen Hof: Tjades Großeltern haben Ende der 1970er-Jahre eine Hengststation aufgebaut. Rund 100 Fohlen haben sie in den vergangenen 20 Jahren gezüchtet - darunter mehrere vielversprechende Springpferde.

Die Zucht ist das Standbein der drei Generationen, der Pferdesport die große Leidenschaft. Schon Tjades Eltern und Großeltern sind auf Turniere gefahren. Seine beiden älteren Schwestern wohnen zwar nicht mehr in Sollwitt, sind aber dem Pferdesport treu geblieben. Die Älteste Teike ist sogar Profispringreiterin. Trainiert werden Teike und Tjade beide von ihrem Vater.

Bis zu zehn Pferde am Tag

Im Sommer will Tjade seinen Abschluss zum Pferdewirt machen. Sein Schwerpunkt: die klassische Reitausbildung. Sein Ausbilder kommt regelmäßig auf den Hof. Auch sein Vater übernimmt einen Teil der Ausbildung. Jeden Vormittag und Nachmittag reitet Tjade junge Pferde ein oder bereitet seine Turnierpferde auf die nächsten Wettkämpfe vor - auf bis zu zehn Tieren sitzt er an manchen Tagen.

Eines ist aber gesetzt: das gemeinsame Mittagessen um 12 Uhr. Tjades Oma Margit kocht täglich für alle auf dem Hof. Auch am Mittagstisch dreht sich alles um die Themen Pferdezucht und Springsport.

Was Tjade Carstensen an seiner täglichen Arbeit mit den Pferden schätzt, was ihn antreibt und wie er sich bei seinem Saisonhöhepunkt in Neumünster in diesem Jahr geschlagen hat, das erfahren Sie in der neuen Folge von von "Mit Drift!: Lüüd mit Ideen".

