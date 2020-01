Stand: 01.01.2020 17:02 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Mit 75 Jahren von Rellingen zum Ironman

Hawaii - eigentlich ein Traumziel zum Urlaub-Machen. Andere dagegen wollen dort hin, um sich stundenlang zu quälen: Beim Ironman, dem härtesten Triathlon der Welt. Einer der Teilnehmer kommt aus Rellingen (Kreis Pinneberg): Otto Tylkowski, 74 Jahre alt und Stammgast beim Ironman. Seinen ersten Start auf Hawaii hatte er 1991. In diesem Jahr will er zum 14. Mal an dem knallharten Wettbewerb teilnehmen. Seine Bestzeit liegt bei 10 Stunden, 39 Minuten, für Amateure eine gute Zeit.

Mit 74 Jahren zum Ironman Schleswig-Holstein Magazin - 01.01.2020 19:30 Uhr Otto Tylkowski ist 74 Jahre und er trainiert täglich. Sein Ziel: zum 14. Mal am Ironman auf Hawaii teilnehmen.







"Ich bin aus meinem Neoprenanzug nicht rausgekommen"

Jeden Tag trainiert er dafür mindestens eine Stunde lang, vor allem das Schwimmen. Das fällt ihm am schwersten, Otto Tylkowski: "Da schwimmen gleichzeitig 600 Leute los. Einmal bin ich direkt in eine Faust rein geschwommen, das will ich natürlich vermeiden." Schon 44 Mal hat er an Ironman-Wettkämpfen auf der ganzen Welt teilgenommen. Das bedeutet jedesmal: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer Laufen. Das "Fieber" hat Tylkowski 1989 gepackt. Damals saß er am Malenter See. "Da haben sich plötzlich 300 Menschen, schwarz gekleidet, in die Fluten gestürzt." Sechs Wochen später stand er an der Startlinie des Volkstriathlons in Kiel. Tylkowski erinnert sich schmunzelnd: "Ich bin 293. von 300 geworden, weil ich aus meinem Neoprenanzug nicht rausgekommen bin."

Gesundheitliche Probleme sorgten für sportliche Pause

Zehn Jahre lang nimmt Otto Tylkowski hintereinander am Ironman auf Hawaii teil. Dann bekommt er gesundheitliche Probleme. "Dadurch, dass ich dann keinen Sport mehr getrieben habe, hat sich mein Gewicht fast verdoppelt. Deswegen musste ich wieder von vorne anfangen." Seitdem verfolgt er ein Ziel: beim Ironman in der Klasse der 75-Jährigen unter die besten fünf und damit aufs Treppchen kommen. Das sei aber wirklich hart, sagt der Rellinger: "Man hat das Gefühl, als ob einem jemand einen Bunsenbrenner ins Gesicht hält. Bei bis zu 45 Grad den heißen Wind ins Gesicht zu bekommen, das ist schon sehr barbarisch."

"Ich will fit bleiben"

Der 75-Jährige trainiert aber nicht nur für die Wettbewerbe. Er will unbedingt auch fit bleiben. "Wenn ich andere Leute in meiner Altersgruppe sehe, die schon krumm gehen oder die Treppe nicht mehr rauf kommen- das möchte ich vermeiden!" Im Mai will sich Otto Tylkowski auf Lanzarote für den Ironman auf Hawaii qualifizieren. Diese Teilnahme soll seine letzte sein. Es sei denn er gewinnt. Dann überlegt er, seinen Titel zu verteidigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 01.01.2020 | 19:30 Uhr