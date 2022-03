Mit 60 Flüchtlingen nach Deutschland: Ein Eckernförder erzählt Stand: 10.03.2022 12:31 Uhr Der Eckernförder Frank Redenz ist in dieser Woche mit einem Helferteam und mehreren Fahrzeugen an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren, um Sachspenden abzugeben. Womit der 38-Jährige nicht gerechnet hat: Rund 200 Geflüchtete stürmten auf den Reisebus zu. Ein Interview über einen emotionalen Flüchtlingstransport.

Herr Redenz, wie war der Moment, als auf einmal so viele Menschen auf Sie zustürmten?

Frank Redenz: "Wir waren zunächst überfordert, erstarrt, ergriffen. Alle wollten in den Bus rein. Innerlich wollte ich eigentlich weinen und alle sofort in den Bus reinlassen. Aber ich wusste, das hilft keinem und sorgt nur noch für mehr Chaos. Und dann habe ich ehrlicherweise in den Arbeitsmodus geschaltet und war dann auch sehr harsch und hart nach außen."

In welcher Verfassung waren die Menschen?

"Sie waren traumatisiert - ich glaube, das Wort trifft es ganz gut. Sie haben gefleht, geschrien, geweint, geschubst. Einige waren leider auch aggressiv."

Wie haben Sie sichergestellt, dass der Flüchtlingstransport offiziell genehmigt wird? Und wen haben Sie mitgenommen?

"Wir haben uns kurz geschlossen mit der Ärztin Oksana Ulan und ihrem wirklich sehr professionellen Helferteam in Kaltenkirchen. So war dann auch das ukrainische Konsulat in Hamburg informiert. Wichtig ist, dass man die Flüchtlinge zu offiziellen Anlaufstellen bringt. Wen ich reingelassen habe? Ich habe mich dann für Frauen und Kinder entschieden. Es war so schwierig. Innerlich dachte ich: 'Was für ein Arschloch bist du gerade?'"

Fühlten Sie sich alleine gelassen? Hat Ihnen irgendjemand geholfen?

"Eine junge Dame in einem roten Daunenmantel konnte deutsch. Sie war dort mit ihrem Kind. Sie hat dann die ukrainischen Pässe kontrolliert - ob sie in Ordnung sind. Es war alles so unübersichtlich, dass dann einer von uns die polnische Polizei geholt hat. Übrigens ein Wort zu der Hilfe in Polen: Deren Arbeit ist eine Eins plus mit Sternchen. Wir Deutschen machen mal wieder befriedigend bis ausreichend. Wir waren alle so krass beeindruckt, wie die polnische Armee, Feuerwehr und Polizei das alles dort vor Ort handlen. Einfach Respekt."

AUDIO: Frank Redenz: Ein Eckernförder wird zum Flüchtlingshelfer (1 Min) Frank Redenz: Ein Eckernförder wird zum Flüchtlingshelfer (1 Min)

Wo haben Sie die gut 60 Geflüchteten dann hingebracht?

"Wir wollten sie nach Berlin oder Hamburg bringen, aber wir haben in der Nacht herumtelefoniert und festgestellt, dass beide Anlaufstellen in den Städten komplett überlaufen sind. Wir hatten jemand von der Familie Rossmann dabei, die in Hannover sitzen, und die haben uns die Anlaufstelle Messehalle in Hannover empfohlen. Da sind wir dann hingefahren."

"Ja, aber wir haben auch gesehen, dass einiges wirklich überflüssig ist. Da liegen tonnenweise Klamotten - ich schätze mal im Wert von einer halben Million, vielleicht auch eine Million. Einfach für die Katz. Und da bedient man den Müll oder einfach den Schwarzmarkt. Die brauchen medizinische Ausrüstung und Spezialgeräte. Das ist das A und O. Im Zweifel also lieber Geld spenden."

Nun kommen Sie langsam wieder zur Ruhe. Wenig Schlaf, viel Stress - und trotzdem planen Sie schon den nächsten Hilfskonvoi?

"Ja, ich plane schon wieder. Dadurch, dass ich da war, kann man nur motiviert sein, noch mehr zu tun. Man hat in diese Gesichter gesehen. Wer da nicht motiviert ist, alles in die Wege zu leiten, um die Leute von dort weg zu holen, in Sicherheit zu bringen - ja, ich glaube, das versteht sich von selber. Wir werden wahrscheinlich, sofern der Reisebusunternehmer es schafft, sechs Reisebusse nächste Woche losschicken."

Eine private Frage sei erlaubt: Sie sind Projektentwickler für Einzelhandel-Immobilien, haben also zusätzlich auch einen herausfordernden Job, der weitergeht. Warum machen Sie das alles?

"Ich mache tatsächlich beides parallel zurzeit. Aber es geht nicht anders. Ich konnte mir die Bilder nicht mehr anschauen. Mir hat dieses 'irgendwo hinspenden' überhaupt kein befriedigendes Gefühl gegeben. Ich musste was tun. Im Mittelpunkt will ich nicht stehen. Es soll alles der Sache dienen. Wer auch helfen will, hier nochmal der Tipp von mir: Helft den Leuten im Ohland-Center in Kaltenkirchen rund um Frau Dr. Ulan. Ich habe mit vielen Kontakt gehabt - auch in Berlin und in anderen Städten - aber die Leute in Kaltenkirchen sind das mit Abstand bestorganisierte und professionellste Team in Norddeutschland."

Das Interview mit Frank Redenz führte Andrea Schmidt.

VIDEO: Ukraine-Krieg: Suche nach Wohnraum für Geflüchtete (2 Min)

Weitere Informationen Hier können Sie für die Menschen in der Ukraine spenden Der NDR unterstützt den gemeinsamen Spendenaufruf von "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft". mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.03.2022 | 12:00 Uhr