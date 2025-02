Stand: 18.02.2025 10:22 Uhr Misslungener Kupferklau in Itzehoe - Festnahme

Die Polizei in Itzehoe (Kreis Steinburg) ermittelt wegen eines versuchten Kupfer-Diebstahls. Laut eines Polizeisprechers hatten zwei Personen in der Nacht zu Montag versucht, Kupferverkleidungen von einem Gebäude in der Viktoriastraße zu entfernen. Ein Anwohner rief daraufhin die Polizei. Die Verdächtigen flüchteten, die Polizei nahm die Verfolgung auf - und konnte zwei polizeibekannte Männer im Alter von 28 und 40 Jahren vorläufig festnehmen.

