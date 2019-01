Stand: 26.01.2019 06:00 Uhr

Ministerin Prien will Profiloberstufe verändern

In der 10. oder 11. Klasse können sich die Schüler in Schleswig-Holstein für einen Unterrichtsschwerpunkt entscheiden. Profiloberstufe nennt sich das dann. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will die nun verändern - und damit das Bildungsniveau heben und Abiturnoten vergleichbarer machen. Über die Pläne der Landesregierung beraten Wissenschaftler, Politiker, Schüler, Lehrer und Verbände heute auf einer Fachtagung in Kiel.

Oberstufen-Tagung in Kiel NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 26.01.2019 08:00 Uhr Autor/in: Fabian Weißhaupt Wie soll die Oberstufe in Schleswig-Holstein künftig aussehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Bildungsministerium - und hat viele Beteiligte zum Gespräch eingeladen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Idee: Mischform aus Leistungskursen

Ihre Ideen hat Ministerin Prien in einem Positionspapier zusammengestellt. Die Pläne sehen vor, dass Schülern eine Mischform aus Leistungskursen wie Deutsch, Mathe und Englisch angeboten werden. Dazu kommen Kurse, die dem Abitur ein sprachliches oder naturwissenschaftliches Profil geben.

SPD wünscht sich mehr Wahlmöglichkeiten

"Wir werden die Möglichkeit schaffen, eine größere Vertiefung in einigen der Kernfächer und im Profilfach zu schaffen", kündigt Prien im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein an. Die Neuerungen der Profiloberstufe soll nach ihrem Willen zum Schuljahr 2020/21 wirksam werden. Martin Habersaat, bildungspolitischer Sprecher der SPD, findet das Vorhaben grundsätzlich nicht falsch. "Aber aus meiner Sicht ist der Zeitpunkt günstig, um etwas größer zu denken und den Prozess etwas offener zu gestalten", sagte er. Die Profiloberstufe lasse nicht so viel Wahlmöglichkeiten und Individualisierungsmöglichkeiten für die Schüler, wie es seine Partei gerne hätte.

Das reine Kurssystem im Jahr 2007 abgelöst

Mit der Einführung der Profiloberstufe im Jahr 2007 war das reine Kurssystem abgelöst worden und es entstand eine Mischung aus Kursen und Profilklassen. Derzeit werden laut Landesregierung die drei Kernfächer und das gewählte Profilfachmit jeweils mit vier Stunden pro Woche unterrichtet. Im vorherigen Kurssystem wurden zwei Fächer mit fünf Stunden unterrichtet.

Weitere Informationen Bildungsbonus: Land hilft "Problemschulen" Das Land will mit einem Bildungsbonus ausgewählte Schulen in sozial schwierigen Lagen unterstützen. Um Geld zu erhalten, müssen Schulen darlegen, wie sie Lernnachteile ausgleichen wollen. mehr Prien setzt mehr auf politische Bildung Bildungsministerin Prien will Schüler stärker an politische Themen heranführen. Dafür hat sie in Schleswig-Holstein das "Jahr der politischen Bildung" gestartet. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.01.2019 | 08:00 Uhr