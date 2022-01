Minenjagdboot "Bad Bevensen" setzt neuen Kurs Stand: 21.01.2022 17:00 Uhr

Corona macht auch vor den Einsatzpläne der Marine nicht halt. Kurz vor Weihnachten waren mehrere Besatzungsmitglieder positiv auf das Virus getestet worden. Was eigentlich nur als Kurzurlaub über den Jahreswechsel gedacht war, mündete dadurch in einer verlängerten Weihnachtspause für die Crew. Inzwischen sind aber alle wieder wohlauf, sodass die "Bad Bevensen" am Donnerstag planmäßig in See stechen konnte.

Technische Störung verzögert den Start

Ursprünglich sollte das Schiff gegen 10 Uhr auslaufen. Eine technische Störung brachte den Zeitplan allerdings durcheinander. Mit gut sechs Stunden Verzögerung hieß es dann um kurz vor 16 Uhr: Leinen los.

Nächster Halt: Bornholm

Für die Crew geht es nun erstmal in Richtung Bornholm. Vor der Ostseeinsel trifft sie sich mit den anderen Schiffen des Ständigen Minenabwehrverbandes der NATO SNMCMG 1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1).

Der Verband kümmert sich in erster Linie darum, Überreste aus den Weltkriegen, wie Seeminen oder Torpedos, aufzuspüren. Diese Art der Altlastenbeseitigung führt die NATO in sogenannten HOD Operationen (Historic Ordnance Disposal Operations) durch.

Crew bis Ostern zurück

Nach dem Treffen vor Bornholm bleibt die "Bad Bevensen" zunächst für ihre Einsätze in der Ostsee. Später steht auch noch eine Verlegung in die Nordsee auf dem Programm. Wenn alles nach Plan läuft sollen Schiff und Besatzung rechtzeitig zu Ostern wieder in Kiel sein.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 21.01.2022 | 19:30 Uhr