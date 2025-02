Stand: 11.02.2025 11:07 Uhr Millionendefizit bei den Westküstenkliniken in Dithmarschen

Die Geschäftsführung der Westküstenkliniken Heide und Bunsbüttel (Kreis Dithmarschen) erwartet in diesem Jahr ein Defizit von knapp 20 Millionen Euro. Laut Geschäftsführer Martin Blümke sei das Problem nicht hausgemacht, sondern durch bundesweite Rahmenbedingungen wie der Inflation und Steigerungen bei Löhnen und Gehältern entstanden: "Das hat Auswirkungen auf die Westküstenkliniken, wie auf alle deutschen Krankenhäuser. Das Defizit, das dadurch entstanden ist, ist nie ausgeglichen worden, während die Erlöse der deutschen Krankenhäuser nur minimal gestiegen sind."

Jetzt muss der Kreis Dithmarschen zahlen

Der Träger der Kliniken ist der Kreis Dithmarschen, der das Defizit nun ausgleichen muss, um schlimmstenfalls eine Insolvenz zu verhindern. Der Dithmarscher Kreistag berät am Dienstagabend im nicht-öffentlichen Teil seiner Sitzung darüber. Folge der wirtschaftlichen Probleme sei jetzt ein drastischer Sparkurs am WKK, so Geschäftsführer Blümke. Zumindest in diesem Jahr werde es aber keine Einschnitte bei der akuten stationären Versorgung geben. Auch betriebsbedingte Kündigungen bei den 3.000 Mitarbeitenden könne er für dieses Jahr ausschließen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen