Stand: 07.03.2025 13:58 Uhr Millionenbetrag für Straßen und Radwege in SH

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) will in diesem Jahr 33 Millionen Euro ausgeben, um in den Kreisen Segeberg, Rendsburg-Eckernförde und Plön Straßen, Radwege und Brücken zu sanieren. Die genauen Pläne haben LBV und Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Freitagmittag vorgestellt. "Unser Landesbetrieb wird in diesen Kreisen insgesamt 23 Straßen sowie 17 Radwege in Schuss bringen", kündigte Madsen an.

Karl-May-Spiele als Sanierungsdeadline

Zu den geplanten Projekten zählt unter anderem die Sanierung der B206 bei Bad Segeberg. Sie soll bis zum Beginn der Karl-May-Spiele Ende Juni fertig sein. Von Ende März an müssen Autofahrerinnen und Autofahrer deshalb mit Verkehrsbehinderungen rund um Bad Segeberg rechnen. Weitere Projekte sind die Erneuerung der Fahrbahn der B202 von Hohn bis Fockbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde und die Sanierung der B76 zwischen Plön und Preetz im Kreis Plön.

