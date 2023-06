Militär-Großübung Air Defender startet heute Stand: 12.06.2023 05:00 Uhr Es ist die bisher größte Übung der Luftwaffe mit anderen NATO-Staaten. Tausende Soldatinnen und Soldaten aus 25 Ländern nehmen teil und proben zwei Wochen lang die Verteidigung des europäischen Luftraumes.

Fünf Jahre lang wurde die Übung vorbereitet, heute geht es los. Am ersten Tag des Manövers Air Defender sind laut Luftwaffe 146 Flugzeugstarts geplant. 10.000 Soldatinnen und Soldaten trainieren bis zum 23. Juni unter der Führung der deutschen Luftwaffe. Es ist nach Angaben der Bundeswehr die größte Verlegeübung seit Bestehen der NATO.

Livestream hier ab 12.06.2222 16:15 Uhr Jetzt live Air Defender 2023: Video-Livestream zur Startphase der Flugzeuge

250 Flugzeuge im Einsatz

Insgesamt sind 25 Nationen mit 250 Flugzeugen an der Übung beteiligt, 70 Militärmaschinen kommen davon aus Deutschland. Die Übung findet vor allen in drei Lufträumen über Teilen Norddeutschlands und der Nordsee statt. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Flugplätze Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg). Von hier aus starten die meisten Kampfjets zu gemeinsamen Manövern über Norddeutschland. Über weiten Teilen Schleswig-Holsteins wird ein Übungsluftraum eingerichtet, der für den zivilen Flugverkehr in bestimmten Flughöhen zwischen 16 und 20 Uhr gesperrt werden wird.

Flughäfen Sylt und Kiel von Auswirkungen betroffen

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) erwartet deshalb "große Auswirkungen auf die zivile Luftfahrt". Da für das Militär große Lufträume reserviert werden, steht dem zivilen Flugverkehr weniger Raum zur Verfügung. Die Fluglotsengewerkschaft GdF geht ebenfalls von massiven Einschränkungen aus. Die Bundeswehr rechnet dagegen nur mit geringen Beeinträchtigungen. "Das wird sich maximal im Minutenbereich bewegen", sagte der Inspekteur der Deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhartz, in der vergangenen Woche zu möglichen Verspätungen von Flügen. Zudem laufe die Übung vor den Schulferien und der großen Urlaubsreisewelle. In Schleswig-Holstein sind unter anderem die Flughäfen Sylt und Kiel betroffen, sie liegen genau im Übungskorridor.

Kritik von der Linken und Friedensinitiativen

Kritik an der Militärübung gab es von der Partei Die Linke. Die stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Ali Al-Dailami sprach von Machtdemonstration und einem falschen Signal. Vor dem niedersächsischen Militärflugplatz Wunstorf demonstrierten laut Polizei am Sonnabend rund 300 Menschen unter dem Motto "Frieden üben - statt Krieg. Aufgerufen zu dem Protest hatten mehrere Friedensinitiativen. Die Teilnehmenden sprachen sich für diplomatische Lösungen und einen Waffenstillstand im Krieg in der Ukraine aus.

Die Bundeswehr und ihre Partner weisen immer wieder auf die defensive Ausrichtung der Übung hin, dennoch wollen die Luftstreitkräfte auch ein Zeichen der Stärke setzen. US-Botschafterin Amy Gutmann sagte bei einer Pressekonferenz mit Gerhartz: "Es würde mich sehr wundern, wenn irgendein Staatsoberhaupt der Welt nicht zur Kenntnis nehmen würde, was dies in Bezug auf den Geist dieses Bündnisses, das heißt die Stärke dieses Bündnisses, zeigt."

