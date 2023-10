Migrationsgipfel in SH: Land schafft Plätze in Landesunterkünften Stand: 09.10.2023 20:26 Uhr In der Debatte um den Umgang mit Geflüchteten hat das Land Schleswig-Holstein seinen Kommunen umfangreiche Hilfen zugesagt. So werden Kapazitäten in den Landesunterkünften erhöht und eine weitere Unterkunft in Kiel eröffnet.

von Fabian Boerger

Kommunen und das Land stehen mächtig unter Druck. Das ist am Montag beim sogenannten Migrationsgipfel im Kieler Sozialministerium deutlich geworden. Zum Gespräch mit Vertretern der Kommunen kamen neben Immigrationsministerin Aminata Touré (Grünen) gleich fünf weitere Ressortspitzen, um über Lösungen zu diskutieren.

Kieler Unterkunft am Niemannsweg wird reaktiviert

Im Gepäck hatte Ministerin Touré ein umfangreiches Maßnahmenpaket, mit dem sie für Entlastung bei den Kommunen sorgen will. So erweitert das Land bis zum Ende des Jahres die Plätze in den Landesunterkünften für Geflüchtete von aktuell 7.800 auf 10.000. Dafür soll auch eine ehemalige Unterkunft in Kiel reaktiviert werden. Die alte Militär-Schule am Niemannsweg mit einer Kapazität von 800 Plätzen war bereits 2015 als Unterkunft genutzt worden. Nun sollen wieder Geflüchtete dort einziehen.

Container sollen weitere Kapazitäten schaffen

Zudem kündigte die Ministerin an, dass wieder vermehrt auf Unterkünfte in Containern zurückgegriffen werde.1.400 weitere Plätze sollen so vornehmlich am Standort in Neumünster entstehen. Ob weitere Container hinzukommen, werde fortlaufend geprüft, sagt die Ministerin. Außerdem soll die Ankündigungsfrist zur Verteilung von Geflüchteten statt drei künftig wieder vier Wochen betragen. Das soll den Kommunen wieder neuen Handlungsspielraum geben.

Keine Verteilungsstopp für die Kommunen in SH

Einen Verteilungsstopp werde es allerdings nicht geben, sagte Touré. Das sei nicht realistisch und nicht umzusetzen. Das dürfte für Frust bei den Kommunen sorgen. Sie hatten im Vorfeld des Gipfels das Land aufgefordert, die Verteilung von Geflüchteten einmalig und für vier Wochen zu pausieren. Deutlich ist das Land wiederum bei Menschen ohne Bleibeperspektive. "Sie werden ab sofort nicht mehr auf die Kreise und kreisfreien Städte weiterverteilt", sagte Touré. Sie sollen stattdessen in den Landesunterkünften verbleiben.

Weitere Informationen Geflüchtete in Schleswig-Holstein: Zwischenstopp in Ratzeburg Die 16-jährige Lin aus Syrien lebte mit ihrer Familie in der Türkei, wo sie das Erdbeben obdachlos machte. 700 Geflüchtete hat Schleswig-Holstein innerhalb einer Woche aufgenommen. mehr

Bülow: "Wichtige Schritte in die richtige Richtung"

Jörg Bülow vom Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag zeigte sich nach dem Gipfel zufrieden: "Wir sind wichtige Schritte in die richtige Richtung gegangen." Allerdings mahnte er, dass der Druck vorerst bestehen bleibe. Man könne daher noch nicht sagen, ob die Maßnahmen ausreichen. "Wir müssen auch in 2024 unsere Maßnahmen weiterentwickeln. Wichtig ist jedoch, dass die Zuzugszahlen insgesamt in Deutschland nicht so hoch bleiben."

Täglich kommen rund 100 Geflüchtete ins Land

In Schleswig-Holstein sind aktuell laut Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge 6.509 der 6.720 zur Verfügung stehenden Plätze belegt (Stand. 4.10.). Die maximale Kapazität liegt - wie oben bereits erwähnt - bei 7.800 Plätzen. Täglich nimmt Schleswig-Holstein knapp 100 Geflüchtete auf. Verteilt werden sie auf kommunale Unterkünfte oder auf eine der insgesamt sechs Landesunterkünfte. Die Landesunterkünfte - von denen die meisten überbelegt sind - liegen in Boostedt, Rendsburg, Bad Segeberg, Seeth, Neumünster und Glückstadt. Die Erstaufnahme-Einrichtung befindet sich in Neumünster.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.10.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge