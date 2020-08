Stand: 17.08.2020 05:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Mietrecht: Immer mehr Fragen beim Mieterbund

Tapezieren, Streichen, Bohrlöcher kitten: Bei einem Auszug sollte der Mieter die Wohnung möglichst in einem guten Zustand übergeben. Doch die Meinungen darüber, was genau ein guter Zustand ist, gehen zwischen Mieter und Vermieter meist weit auseinander. Der Mieterbund Schleswig-Holstein berät deshalb immer häufiger Mieter bei dieser Frage.

Mietrechtsfragen nehmen zu

Streitigkeiten über den Zustand der Wohnung bei der Übergabe hätten in den vergangenen zehn Jahren um 50 Prozent zugenommen. Dabei gehe es meist um die Frage, wer beim Auszug fürs Renovieren zuständig ist. Außerdem gebe es Konflikte bei der Frage: Wie gut muss gestrichen werden, so der Mieterbund. Können sich beide Seiten nicht einigen, behält der Vermieter häufig erstmal die Mietkaution ein. Und das zu Unrecht, sagt der Mieterbund.

Vertragsklauseln zum Teil unwirksam

Doch das Thema Renovieren ist kompliziert. Denn es gibt eine Fülle an Rechtsprechungen zu diesem Thema. Grundsätzlich ist aber der Vermieter für Renovierungen zuständig. Viele Vermieter versuchen jedoch die Pflicht durch eine Schönheitsreparaturklausel auf den Mieter abzuwälzen. Das ist aber nicht immer rechtens. Gut zwei Drittel aller Vertragsklauseln seien laut Mieterbund unwirksam.

So gilt beispielsweise: Wer eine unrenovierte Wohnung angemietet hat, muss später auch nicht renovieren - egal, was im Mietvertrag steht. Bei einer renovierten Wohnung wiederum dürfen allenfalls unerhebliche Gebrauchsspuren vorhanden sein. Endrenovierungsklauseln, nach denen Mieter beim Auszug aus der Wohnung Schönheitsreparaturen durchführen müssen, sind immer unwirksam, erklärt der Mieterbund.

Die Frage nach der Farbe

Wie der Mieter die Innenräume farblich gestaltet, ist ihm selbst überlassen. Während der Mietzeit können Wandfarben und Tapeten auch ruhig in grellen Farben gehalten sein. Der Mieterbund weist aber darauf hin, dass Mieter die Wohnung nicht mit grellen Farbanstrichen und bunten Wänden zurückgeben dürfen. Dann muss die Wohnung farblich neutral sein, sonst droht sogar Schadenersatz. Was darüber hinaus zulässig ist und was nicht, erfahren Mieter auf der Website des Mieterbundes.

Eigentümerverband weist Vorwürfe zurück

Dass Vermieter versuchen, die Pflichten abzuwälzen, weist der Eigentümerverband Haus und Grund zurück. Der Verband spricht von einigen wenigen unseriösen Hausverwaltern. Zusätzlich gebe es auch Mieter, die sich entweder um das Streichen drücken oder tatsächlich unsauber arbeiten würden.

