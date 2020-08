Stand: 28.08.2020 16:39 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Midyatli: Wandel der Arbeit ist Zukunftsthema

Die Landes-SPD will sich auf ihrem Kleinen Parteitag heute Abend über ihre Positionen zur künftigen Gestaltung der Arbeitswelt verständigen. Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli, die am Abend dazu reden will, sieht den Wandel in der Arbeitswelt als eines der wichtigsten Zukunftsthemen. Manche der SPD-Vorschläge, ob nun die 30 Stunden Woche oder das Recht auf Home-Office, seien erst noch belächelt worden, sagt Midyatli. Aber das habe sich geändert. "Corona-bedingt merken wir wie rasant sich Arbeit verändern kann. Hier brauchen wir klare Regeln", sagte sie. Nur so könnten Möglichkeiten geschaffen werden, in Zukunft arbeiten und wirtschaften zu können.

SPD-Parteirat tagt in Rendsburg - öffentlich Schleswig-Holstein Magazin - 28.08.2020 19:30 Uhr Der SPD-Parteirat tagt normalerweise hinter verschlossenen Türen. Dieses Mal ist die Sitzung öffentlich - ein Ersatz für einen ausgefallenen Parteitag im März, berichtet Julia Stein.







Midyatli: Stimmung gut

Anderthalb Jahre nach ihrem Antritt als Landesvorsitzende beschriebt Midyatli die Stimmung in der Partei als gut, trotz der schlechten Umfragewerte. Ursprünglich wollte die SPD über das Thema "Zukunft der Arbeit" auf einem ordentlichen Landesparteitag im März diskutieren. Die Corona-Pandemie hatte das jedoch verhindert.

