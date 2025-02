Stand: 07.02.2025 13:33 Uhr Messerstiche vor Rendsburger Café: Prozess gestartet

Vor dem Kieler Landgericht hat ein Prozess gegen einen 35-jährigen Mann wegen versuchten Totschlags begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im vergangenen August einen 28-jährigen Mann vor einem Café in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Laut Anklage soll der 35-Jährige mit dem späteren Opfer und dessen Freundin in Streit geraten sein - er soll beide beleidigt haben. Daraufhin soll sich der 28-Jährige schützend vor seine Freundin gestellt und Pfefferspray eingesetzt haben, worauf ihn der Angeklagte mit einem Küchenmesser in der Brust getroffen haben soll. Das Urteil im Prozess könnte Mitte März fallen.

