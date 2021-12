Messerstiche vor Kieler Lokal: Mann muss in Haft Stand: 23.12.2021 10:44 Uhr Gut dreieinhalb Jahre Gefängnis: So lautet das Urteil gegen einen 49-Jährigen, das heute am Kieler Landgericht gefällt wurde. Der Mann wurde verurteilt wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung.

Laut Anklage hatte der 49-Jährige im vergangenen März nach einem Streit vor einem Kieler Lokal auf den Partner seiner Ex-Frau eingestochen. Als sie dazwischen ging, stach er ihr mehrfach in den Rücken, bevor er floh und zwei Verkehrsunfälle verursachte. Einer von mehreren Messerstichen hatte laut Anklage die Halsschlagader des Freundes der Ex-Frau nur knapp verfehlt. Das Kieler Landgericht wertete die Taten als zweifache gefährliche Körperverletzung.

5.000 Euro Schmerzensgeld

Neben der Haftstrafe muss der Angeklagte 5.000 Euro Schmerzensgeld an seine Ex-Frau samt Zinsen zahlen. Die Kammer blieb damit am Donnerstag unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die wegen versuchten Totschlags in minder schwerem Fall und zweifacher gefährlicher Körperverletzung fünf Jahre und einen Monat Haft gefordert hatte. Der Verteidiger plädierte auf eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren.

