Messerkontrollen am Bahnhof Neumünster

Am Bahnhof in Neumünster haben Beamte der Landes- und Bundespolizei sowie vom kommunalen Ordnungsdienst Neumünster stichprobenartig Fahrgäste auf Messer oder andere Waffen durchsucht. Die insgesamt 30 Beamtinnen und Beamten haben verhältnismäßig viel gefunden, wie ein Sprecher der Polizei sagt. Innerhalb von fünf Stunden wurden 16 Messer eingezogen. Darunter aber vor allem kleinere Messer wie Tapezier- oder Taschenmesser. Außerdem wurden fünf Strafanzeigen gestellt, weil Personen nicht legales Pfefferspray dabei hatten. Hintergrund der Kontrollen ist das Waffengesetz, das zum Ende vergangenen Jahres in Schleswig-Holstein angepasst worden war. Dies besagt, dass das Führen von Messern in der Bahn verboten ist.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster