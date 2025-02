Stand: 26.02.2025 16:10 Uhr Messerkontrolle am Kieler Hauptbahnhof: Polizei stellt neun Messer sicher

Zivilbeamte der Polizei haben Dienstagnachmittag am Hauptbahnhof in Kiel 45 Menschen überprüft. Dabei stellten sie nach Angaben eines Sprechers in neun Fällen Verstöße gegen das Waffenverbot in Zügen und Bussen fest. "Wir führen regelmäßig Kontrollen durch. Die können mal größer ausfallen, die können aber auch im täglichen Dienst stattfinden", sagt Polizeisprecher Matthias Arends. Die Verschärfung des Waffengesetzes ist im Oktober 2024 in Kraft getreten. Im Dezember ist eine Landesverordnung hinzugekommen, die das Mitführen von Messern und Waffen im öffentlichen Personennahverkehr untersagt.

