Stand: 08.06.2019 15:00 Uhr

Messerattacke wegen Zigaretten-Kippe in Kiel

In Kiel ist am Freitagabend ein 50 Jahre alter Mann festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, einen anderen Mann mit einem Messer attackiert zu haben. Auslöser des Streits soll laut Polizeiangaben eine weggeworfene Zigaretten-Kippe des Opfers gewesen sein. Danach sei es zunächst zu einer verbalen und dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der der Tatverdächtige dem 37-jährigen Opfer mit einem Messer in die Brust gestochen haben soll.

Opfer außer Lebensgefahr

Während sich Zeugen um den lebensgefährlich Verletzten kümmerten, verfolgte ein Polizeibeamter, der nicht im Dienst war, den Tatverdächtigen bis zu dessen Wohnung. Dort wurde er von alarmierten Einsatzkräften festgenommen. Die Ermittler schließen aufgrund des Tatgeschehens und der Äußerungen, die der Tatverdächtige während der Auseinandersetzung gemacht haben soll, einen fremdenfeindlichen Hintergrund nicht aus. Der Mann soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags einem Haftrichter vorgeführt werden. Der verletzte Deutsche mit Migrationshintergrund ist inzwischen außer Lebensgefahr und vernehmungsfähig.