Messerattacke in Breitenfelde: Zwei Menschen schwer verletzt Stand: 20.06.2023 13:13 Uhr Eine Frau und ein Mann sind bei einer Messerattacke in Breitenfelde bei Mölln schwer verletzt worden. Passanten überwältigten den mutmaßlichen Angreifer. Er wurde festgenommen.

In Breitenfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es heute Vormittag offenbar eine Messerattacke gegeben. Laut Polizei griff dort im Bereich einer Tankstelle ein Mann zunächst einen anderen Mann und dann im näheren Umfeld eine Frau mit einem Messer an. Er verletzte beide schwer bis lebensgefährlich. Sie kamen in eine Klinik.

Drei Passanten überwältigten demnach danach den mutmaßlichen Angreifer. Dabei wurde auch dieser verletzt. Die Polizei nahm ihn anschließend fest. Der tatverdächtige Mann ist nun ebenfalls im Krankenhaus und wird dort bewacht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg