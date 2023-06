Messerattacke in Breitenfelde: Frau schwer verletzt in Klinik Stand: 20.06.2023 11:50 Uhr Eine Frau ist bei einer Messerattacke in Breitenfelde bei Mölln schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

In Breitenfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es heute Vormittag offenbar eine Messerattacke gegeben. Laut Polizei gerieten dort im Bereich einer Tankstelle ein Mann und eine Frau in Streit. Dabei wurde die Frau offenbar mit einem Messer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie umgehend in eine Klinik. Lebensgefahr kann nach Angaben eines Polizeisprechers nicht ausgeschlossen werden.

Der tatverdächtige Mann wurde vorläufig festgenommen. Über die Hintergründe ist zurzeit noch nichts bekannt.

