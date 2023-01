Messerattacke im Zug von Kiel nach Hamburg: Das ist bekannt Stand: 26.01.2023 12:17 Uhr Einen Tag nach dem tödlichen Messerangriff auf Reisende eines Regionalzugs in Schleswig-Holstein sind noch viele Fragen offen. Wir geben einen Überblick, was bekannt ist und was nicht.

Bei dem Angriff eines Mannes auf Passagiere einer Regionalbahn zwischen Kiel und Hamburg sind gestern zwei Menschen getötet worden, mehrere weitere wurden verletzt. Viele Hintergründe und Details der Tat, die in dieser Schwere laut Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) beispiellos für Schleswig-Holstein ist, sind noch offen. Wir berichten an dieser Stelle, was wir wissen und was nicht. (Stand: Heute, 12 Uhr)

