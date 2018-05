Stand: 31.05.2018 20:52 Uhr

Messerattacke im Zug: Offene Fragen in Flensburg

Der Ministerpräsident lobt "das beherzte Eingreifen der Polizistin", die Gewerkschaft der Polizei spricht von einer "couragierten" Kollegin und der Innenminister schickt seinen Staatssekretär, um aus erster Hand zu erfahren, wie es den Opfern geht: Einen Tag nach der Messerattacke in einem Zug in Flensburg beherrscht Erleichterung die öffentlichen Reaktionen. Erleichterung darüber, dass eine Polizeibeamtin vielleicht Schlimmeres verhindert hat. Die 22-jährige Bremerin saß in dem Intercity, in dem am Mittwochabend ein Mann im Flensburger Bahnhof mit einem Messer auf einen anderen Mann losging. Der Zug war gerade erst eingefahren. Nach ersten Erkenntnissen wurde per Durchsage nach möglichen Polizisten an Bord gefragt. Die 22-Jährige reiste privat, saß aber in Dienstkleidung und mit Dienstwaffe in dem IC. Sie eilte zur Hilfe, wurde selbst von dem mutmaßlichen Angreifer verletzt und erschoss den Mann. Das ist der aktuelle Ermittlungsstand von Polizei und Staatsanwaltschaft. Viele Fragen sind aber noch nicht geklärt - auch und vor allem zum Hintergrund der Tat und der Identität des Angreifers.

Messerangriff im Zug: Was war der Grund? Schleswig-Holstein Magazin - 31.05.2018 19:30 Uhr Nach einer Messerattacke auf einen Mann und eine Polizistin in einem IC in Flensburg wurde der mutmaßliche Angreifer von der Beamtin erschossen. Beide sind außer Lebensgefahr.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Terroristischer Hintergrund? "Keine Hinweise"

Laut Polizei ist der getötete Mann ein 24 Jahre alter Asylbewerber aus Afrika, der in Nordrhein-Westfalen wohnte. Er soll 2015 nach Deutschland eingereist sein und nach Angaben der Beamten über eine befristete Aufenthaltserlaubnis verfügt haben. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wollte sich "aus datenschutzrechtlichen Gründen" nicht zu dem Fall äußern und verwies auf die Ermittlungsbehörden.

Der 24-Jährige, dessen genaue Identität die Obduktion klären soll, soll zunächst auf einen 35-jährigen Kölner eingestochen und diesen schwer verletzt haben. Wie es zu dem Streit kam? Unklar. Ob sich die beiden Männer kannten? Unklar. Für einen terroristischen Hintergrund gebe es "überhaupt keine Hinweise", sagte die Leitende Oberstaatsanwältin in Flensburg, Ulrike Stahlmann-Liebelt. Ihre Behörde hat angekündigt, weitere Zeugen befragen zu wollen - einige der Reisenden, die mit im Zug waren, und die beiden Verletzten.

Der 35-Jährige und die Polizistin sind laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Die Frau ist auch schon wieder ansprechbar. Sie macht laut Staatsanwaltschaft aber zunächst von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Weitere Informationen Polizeiausbilder: "Dienstwaffe nur im Dienst" Eine zufällig mitreisende Polizistin hat den mutmaßlichen Angreifer der Messerattacke in einem Zug in Flensburg erschossen. NDR 1 Welle Nord hat darüber mit dem Ausbildungsleiter der Polizeischule in Eutin gesprochen. mehr

Obduktion soll zeigen, woher die Schüsse kamen

Der momentane Stand der Ermittlungen spricht dafür, dass die Polizistin aus Notwehr handelte. Vermutlich sah sie sich mit einer Grenzsituation konfrontiert. Alleine, ohne Kollegen. Die Obduktion des Toten soll auch Hinweise darauf liefern, aus welcher Position die Schüsse fielen. Wäre ein Warnschuss eine Alternative gewesen oder ein Schuss, der den Angreifer nur verletzt hätte? Wie kam es tatsächlich dazu, dass sie in den Streit der beiden Männer eingriff?

Von der Gewerkschaft der Polizei heißt es dazu, alle Kollegen müssten in solch einer Situation selbst abwägen, ob sie sich "in den Dienst versetzen". Ein Sprecher des Landespolizeiamts teilte hingegen mit, dass Kolleginnen und Kollegen sich mit Uniform und Waffe automatisch in den Dienst versetzten.

Bahn nimmt Polizisten in Uniform kostenlos mit

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und weitere Politiker sendeten am Donnerstag Genesungswünsche an die beiden Verletzten und lobten den Einsatz der Polizistin. Sie habe damit möglicherweise das Leben des schwer verletzten Mannes gerettet. Der Vorfall mache klar, wie wichtig es sei, dass Polizeibeamte in Uniform auch im Rahmen privater Fahrten im öffentlichen Raum präsent seien, sagte Günther. Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) betonte, die Beamtin sei deshalb in Uniform und mit ihrer Ausrüstung im Zug gewesen, weil die Bahn zu den öffentlichen Verkehrsunternehmen gehört, die Polizisten in Uniform - und dazu gehört die Schutzausrüstung - auch privat kostenfrei nutzen dürfen.

Seehofer sagt dem Land "jede gewünschte Hilfe" zu

So ein Vorfall sei ein einschneidendes Erlebnis für jeden Polizeibeamten, sagte Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD), die früher selbst Polizistin war: "Ich gehe davon aus, dass die Kollegin sehr beherzt in eine Situation eingegriffen hat." Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte, Gewalt dürfe nie geduldet werden, sei sie gegen die Bevölkerung oder gegen Polizisten gerichtet. Es sei ihm "ein wichtiges Anliegen, für Sicherheit in Deutschland zu sorgen". Seehofer wünschte beiden Verletzten schnelle Genesung und bot dem Land Schleswig-Holstein "jede gewünschte Hilfe" an.

Die Ermittler in Flensburg suchen derzeit vor allem mögliche Zeugen - etwa Passagiere des betroffenen Zuges, die noch nicht registriert wurden und Hinweise zum Verhalten des Angreifers machen könnten.

Messerattacke im Zug: Angreifer erschossen















Weitere Informationen Flensburg: Angreifer nach Messerattacke im Zug getötet Nach einem Messerangriff in einem IC im Flensburger Bahnhof ist der mutmaßliche Täter erschossen worden. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Der Bahnhof wurde wieder freigegeben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2018 | 22:00 Uhr