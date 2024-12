Messerangriff in Stormarn: Mann sticht Chef nieder und stellt sich Stand: 18.12.2024 10:26 Uhr Ein Mann, der am Dienstagmorgen im Kreis Stormarn seinen Arbeitgeber mit einem Messer angegriffen haben soll, hat sich in Hamburg der Polizei gestellt. Der 22-Jährige soll nun in Schleswig-Holstein in Gewahrsam bleiben.

Der junge Mann war nach einem Streit mit seinem Arbeitgeber am Dienstagmorgen bei seiner Arbeit in Hoisdorf erschienen. Dort soll er ohne weitere Ankündigung einen 57-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben. Als die Polizei eintraf, sei der Verdächtige bereits geflüchtet. Das Opfer kam in ein Krankenhaus.

Bereits zuvor Streit mit den Geschäftsführern über Lohn

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 22-Jährige bereits am Montagnachmittag mit den beiden Geschäftsführern seines Arbeitgebers in eine Auseinandersetzung über die erhaltene Lohnzahlung geraten sein.

