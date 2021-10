Messerangriff in Kiel - 50 Menschen sahen zu Stand: 05.10.2021 13:25 Uhr Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach einem Messerangriff im Kieler Stadtteil Mettenhof. Drei Menschen wurden bei dem Streit am Montag verletzt. Zwei sind in Polizeigewahrsam.

Zunächst war nach Angaben der Polizei ein 21-Jähriger in einem Drogeriemarkt am Kurt-Schumacher-Platz mit einem 26 Jahre alten Mann in Streit geraten. Auslöser soll wohl ein Missverständnis gewesen sein. Laut Staatsanwaltschaft entbrannte die Auseinandersetzung draußen erneut, als ein Angehöriger des 21-Jährigen dazu kam. Der 21-Jährige soll nach Vermutungen der Polizei daraufhin den anderen Mann aus der Drogerie mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Auch er selbst sowie sein Angehöriger wurden verletzt. Der Angegriffene ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Schaulustige am Kurt-Schumacher-Platz

Laut Staatsanwaltschaft hatten sich zwischenzeitlich rund 50 Menschen an dem Ort versammelt. Der 21-Jährige sowie sein nur ein Jahr älterer Angehöriger versuchten zu flüchten, wurden aber festgenommen und ebenfalls ärztlich behandelt. Gegen beide wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Ein Richter muss nun entscheiden, ob die beiden in U-Haft kommen. Die Beamten suchen noch weitere Zeugen.

