Messerangriff in Flensburg: Polizei findet Mann mit Stichverletzungen Stand: 28.02.2025 10:08 Uhr Eine Polizeistreife hat am Freitagmorgen einen verletzten Mann in der Nähe des Flensburger Bahnhofs aufgefunden. Er wurde offenbar mit einem Messer verletzt. Beamte nahmen einen Tatverdächtigen fest.

Am Freitag gegen 2.19 Uhr hat eine Streife der Bundespolizei im Bereich des Flensburger Bahnhofs einen verletzten Mann aufgefunden. Laut Polizei hatte er eine offensichtliche Stichwunde im Bereich des Oberkörpers. Der 26-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und umgehend ins Krankenhaus gebracht. Im Flensburger Krankenhaus musste der Mann notoperiert werden. Eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Verdächtiger in der Nähe des Tatorts aufgegriffen

Weitere Einsatzkräfte konnten in der Nähe einen 21-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Bei der Tatwaffe handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um ein Klappmesser, was in der Nähe des Tatorts gefunden wurde. Die genauen Umstände der Tat sind bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

