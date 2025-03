Stand: 07.03.2025 10:35 Uhr Messerangriff auf 22-jährigen Kellinghusener

In Kellinghusen (Kreis Steinburg) hat ein 22-jähriger Mann einen anderen 22-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Zu dem Angriff kam es nach Polizeiangaben während einer Auseinandersetzung der Männer gegen 02:00 Uhr Freitagfrüh (07.03) in der Königsberger Straße. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen am Oberkörper. Aufgrund der lebensgefährlichen Verletzungen kam der Mann aus Kellinghusen ins Krankenhaus, ist inzwischen aber außer Lebensgefahr. Die Polizei hat den Tatverdächtigen aus Bad Bramstedt unmittelbar nach dem Angriff in Gewahrsam genommen und ermittelt nun mit der Staatsanwaltschaft zum Motiv.

