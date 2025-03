Stand: 24.03.2025 08:08 Uhr Messer und Schlagringe: Kontrolle am Bahnhof Itzehoe

Die Polizei hat am Bahnhof in Itzehoe (Kreis Steinburg) überprüft, ob sich alle an das Waffen- und Messerverbot halten. Am Freitagnachmittag fanden die Beamten innerhalb von drei Stunden zwei Schlagringe und zwei Messer. Die Besitzer müssen sich laut Polizei auf ein Strafverfahren einstellen. Insgesamt seien 100 Personen überprüft worden, sagte ein Sprecher. Die Polizei wird nach eigenen Angaben in Zukunft verstärkt den Nah- und Fernverkehr überprüfen. Hintergrund ist die seit Dezember gültige Landesverordnung, die zum Beispiel das griffbereite Mitführen von Messern in Zügen verbietet.

