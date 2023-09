Messe Nordbau startet in Neumünster Stand: 06.09.2023 11:40 Uhr 600 Aussteller auf 69.000 Quadratmetern Fläche - heute startet die Baufachmesse Nordbau. Bis Sonntag werden etwa 60.000 Besucher erwartet. Eine Sonderschau widmet sich dem Thema Wasserwirtschaft.

Zum 68. Mal findet ab heute auf dem Messegelände der Holstenhallen in Neumünster die größte Baufachmesse Schleswig-Holsteins statt. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Fachpublikum als auch an Verbraucher. Am späten Vormittag wurde die Nordbau offiziell von Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) eröffnet.

Bis Sonntag soll auf dem Freigelände und auf der rund 20.000 Quadratmeter großen Hallenfläche die komplette Bandbreite des Baugeschehens präsentiert werden. Aussteller geben Besuchern praktische Tipps für die Renovierung und Sanierung des eigenen Heims, aber auch für Mietobjekte und Gewerbebauten. Es wird über 50 Seminare und Veranstaltungen mit etwa 4.500 Tagungsteilnehmern geben.

Sonderthema: "Wasser... & Bauen"

Das Sonderthema "Wasser... & Bauen" beleuchtet in diesem Jahr die Herausforderungen und Chancen, die zeitgemäßes Wassermanagement für die Baubranche birgt. Starkregen, Hochwasserschutz, Wasserversorgung und Umwelt sind laut den Veranstaltern die zentralen Themen der 68. Nordbau. Zu den Partnern des Themas zählen unter anderem die Fachhochschule sowie die Universität Kiel.

Wärmewende beschäftigt die Fachmesse

Weiterer Schwerpunkt der komplett ausgebuchten Nordbau ist erneut das Thema Wärmewende. In den Messehallen präsentieren die Aussteller Geräte zur alternativen Energieerzeugung und -einsparung sowie moderne Heiz- und Klimatechnik. "Man wird sich ganz verstärkt darauf fokussieren: Wie kann ich meine Immobilie im Wert erhalten oder auch im Wert steigern", sagt Wolfgang Jensch von der Messeleitung.

Anfahrt und Eintrittspreise

Das Messegelände der Holstenhallen in Neumünster hat vom 6. September bis 10. September täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt zwei große Parkplätze rund um das Messegelände, die gegen eine Gebühr von vier Euro genutzt werden können. Der Weg dorthin ist ausgeschildert. Die zwei Adressen fürs Navi sind die Carlstraße oder Brückenstraße in Neumünster.

Erwachsene zahlen zwölf Euro Eintritt. Kinder, Schüler, Studierende und Auszubildende zahlen fünf Euro. Menschen mit Behinderung zahlen neun Euro. Eintrittskarten gibt es sowohl online über das Ticketportal als auch vor Ort an den Tageskassen.

