Stand: 01.07.2024 11:36 Uhr Menschen in Flensburg Solitüde ohne Trinkwasser

In Solitüde in Flensburg hatten am Montag einige Haushalte bis in den Nachmittag hinein kein Trinkwasser. Grund war nach Angaben der Stadtwerke ein Rohrbruch in der Fördestraße, durch den auch der Verkehr behindert wurde. Mittlerweile ist der Schaden behoben, der Verkehr fließt wieder.

