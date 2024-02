Mensch stirbt bei Brand in Schönberg Stand: 17.02.2024 13:09 Uhr Noch immer sind etwa 60 Einsatzkräfte von verschiedenen freiwilligen Feuerwehren in Schönberg im Einsatz. Dort hat es gebrannt, ein Mensch starb.

In Schönberg (Kreis Plön) gibt es derzeit einen Großeinsatz für die Feuerwehr. Nach Angaben der Einsatzkräfte ist direkt an der Promenade in Schönberg ein Fischgeschäft in Flammen aufgegangen. Zwei Menschen konnten von der Feuerwehr gerettet werden, ein Mensch kam demnach bei dem Brand ums Leben.

Der Einsatz ist noch nicht beendet, etwa 60 Einsatzkräfte von vier freiwilligen Feuerwehren sind vor Ort.

