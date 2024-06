Stand: 28.06.2024 14:09 Uhr Meldorfer Literaturtreiben startet

Am Freitag startet das erste Meldorfer Literaturtreiben (Kreis Dithmarschen). Die ehemalige Meldorfer Bürgermeisterin Anke Cornelius-Heide (SPD) hatte die Veranstaltung ins Leben gerufen. Die Stadt sei dafür ideal, so Cornelius-Heide. "Wir haben noch zwei wirklich gut sortierte Buchhandlungen, eine davon ist sogar mehrfach ausgezeichnet worden. Es gibt viele Vereine, die die Leseförderung betreiben. Es gibt hier Schriftstellerinnen und Schriftsteller." Einige der Highlights sind Auftritte der Poetry Slammerinnen Mona Harry und Selina Seemann sowie die deutsche Gestalterin der Harry Potter Bücher Sabine Wilharm mit ihrem Kinderprogramm "Was für ein Unsinn".

