Mehrere Unfälle durch Schnee und Glatteis in SH Stand: 15.02.2021 19:34 Uhr Schneefall und Glätte haben in Schleswig-Holstein am Montagabend für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Nach Angaben der Rettungsleitstellen kam es zu mehreren Unfällen.

Einsetzender Schneefall hat am Abend zu glatten Straßen und mehreren Unfällen geführt. Auf der A1 zwischen Stapelfeld und Barsbüttel rutschte ein Lastwagen glättebedingt von der Straße und krachte in die Leitplanke. Mehrere Kilometer Stau waren die Folge. Auf der A23 von Hamburg in Richtung Heide war laut Leitstelle ein Auto in den Graben gefahren. Zwischen Albersdorf und Heide-Süd war die Strecke zeitweise gesperrt. In der Gegenrichtung staute es sich vor dem Verzögerungsstreifen Pinneberg-Nord wegen mehrerer liegengebliebener Lastwagen.

VIDEO: Starker Schneefall in der Heider Innenstadt (1 Min)

Bus- und Bahnverkehr teilweise eingestellt

An der Westküste hatte es seit dem Nachmittag kräftig - die Räumdienste waren im Dauereinsatz. Und auch der Bahn- und öffentliche Nahverkehr im Norden war erheblich beeinträchtigt. In Hamburg wurde der Hauptbahnhof wegen anhaltender Schneefälle gesperrt. Reisende sollten mehr Zeit einplanen oder Alternativrouten suchen, schrieb die Bahn auf Twitter. In Kiel hat die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) den Verkehr komplett eingestellt. Sobald es das Wetter zulässt, sollten die Busse wieder fahren, sagte ein Sprecher.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Montag vor Neuschneemengen in Schleswig-Holstein und Hamburg von drei bis zehn Zentimeter. Auch Eisregen ist möglich. Vor allem Richtung Elbe waren Unwetter nicht ausgeschlossen.

