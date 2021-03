Mehrere Klima-Demos in SH - Verkehrsprobleme erwartet Stand: 19.03.2021 08:09 Uhr In vielen Städten in Schleswig-Holstein finden heute Klima-Demonstrationen und Kundgebungen statt. Die meisten werden von der Organisation "Fridays for Future" organisiert.

Demonstranten werden in Kiel, Lübeck, Neumünster, Westerland, Heide und Eckernförde erwartet. Die Teilnehmer fordern laut den Veranstaltern eine konsequentere Klimapolitik. Gleich zwei angemeldete Demonstrationen wird es am Nachmittag am Landeshaus in Kiel geben. Für Verkehrsprobleme könnte nach Angaben der Polizei eine Fahrrad-Kundgebung am späten Nachmittag in Neumünster sorgen. Nach Angaben von "Fridays for Future" wird an allen Orten mit Abstand und Maske demonstriert.

"Wir fordern Verkehrswende und Kohleausstieg"

An dem globalen Klimastreik beteiligt sich auch die Lübecker Ortsgruppe von "Fridays for Future". Am Vormittag startet eine Fahrrad-Demo auf dem Vorplatz der Musik- und Kongresshalle. Mitglied Charlotte Stenzel sagte: "Was wir jetzt brauchen, sind eben keine leeren Versprechen mehr, sondern unter anderem eine Verkehrswende, ein Kohleausstieg und ernst gemeinte Klimapolitik."

In Eckernförde treffen sich die Teilnehmer an der Hafenspitze, in Neumünster am Neuen Rathaus. Eine größere Kundgebung am Landeshaus in Kiel soll um 14 Uhr starten. Für 17 Uhr ist die Fahrrad-Demo am Gänsemarkt in Neumünster terminiert. Laut Polizeiangaben fahren die Demonstrierenden quer durch die Stadt.

AUDIO: Klima-Demos in vielen Städten Schleswig-Holsteins (1 Min) Klima-Demos in vielen Städten Schleswig-Holsteins (1 Min)

Große Aktion in der Hamburger Innenstadt

Auch in Hamburg wird seit dem Morgen gestreikt. Die Umweltschützer haben in der Mönckebergstraße eine große Aktion gestartet: Sie tragen den Schriftzug "Wir alle für 1,5 °C" auf. Gegen Mittag soll der Schriftzug fertig sein. Die weißen Buchstaben auf grünem Grund sind sechs Meter hoch. Insgesamt erstreckt sich die Botschaft auf Hamburgs bekanntester Einkaufsstraße parallel zur Petri-Kirche auf 60 Metern Länge. Die Aktivisten wollen so ein unübersehbares Zeichen zur Einhaltung der im Pariser Klimaabkommen festgelegten 1,5-Grad-Grenze setzen. Zum Schriftzug sagte Sprecherin Annika Rittmann: "Er soll mitten in der Innenstadt zeigen, dass wir die Klimakrise und die unbedingt nötige Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 °C nur gemeinsam bewältigen können."

